Tientallen zelfstandigen opgelicht: “Hij zocht sponsors om cyclocross te organiseren in Bavikhove”

De zelfstandigen kregen afgelopen zomer een man van 57 uit Bavikhove over de vloer. Hij vertelde dat hij in zijn dorp een cyclocross zou organiseren en naar sponsors zocht. Bakker Filiep Depoortere van bakkerij Sint-Pieter uit Kuurne heeft hem geld gegeven. "De man kwam in koerskledij de bakkerij binnen", weet Filiep nog goed. “Hij vertelde dat hij beroepsrenner was geweest in de tijd van Edwig Van Hooydonck, maar dat hij werd aangereden aan de Menenpoort in Kortrijk op een training. Daardoor kon hij nooit meer professioneel koersen en engageert hij zich nu om koersen te organiseren. Hij beloofde ook dat hij 100 pistolets ging bestellen voor de dag van de koers. Ik ging mee in zijn verhaal en gaf hem 50 euro.”

Tientallen andere zelfstandigen gaven bedragen van tussen de 25 en enkele honderden euro. Nu pas blijkt dat er helemaal geen cyclocross is in Bavikhove en dat ze hun geld kwijt zijn. Enkele zelfstandigen hebben klacht ingediend bij de politie.