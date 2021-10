Vaccinatiecentrum Spoor Oost verhuist vanaf midden november eerst naar Antwerp Expo en daarna naar Kinepolis

Mensen die 65 of ouder zijn, kunnen een derde coronaprik krijgen. Wie ouder is dan 84 kreeg eind september al een uitnodiging. Vorige week is begonnen met het versturen van uitnodigingen naar mensen die tussen 65 en 84 jaar oud zijn. De meesten zullen die in de loop van november krijgen. In het totaal gaat het over een groep van zo'n 100.000 inwoners.

Half november gaat het vaccinatiedorp op Spoor Oost wel dicht. Wie daarna nog een vaccin nodig heeft, kan terecht in Antwerp Expo aan de Jan Van Rijswijcklaan. Vanaf december zal er dan weer gevaccineerd in Kinepolis aan de Noorderlaan. Tegelijkertijd worden begin december ook lokaal vaccinatiedagen georganiseerd. Dat zal het geval zijn in onder meer Stabroek, Schoten, Wommelgem en op Linkeroever. Die lokale vaccinatiedagen zijn bedoeld voor senioren die moeilijk te been zijn en zich niet te ver kunnen verplaatsen.