Vakbondsacties bij chemiebedrijven na afspringen van onderhandelingen: "Wij vragen eenmalige coronapremie van 250 euro"

Essenscia was niet te spreken over de algemene stakingsaanzegging. Volgens de werkgeversorganisatie in de chemiesector lag er een aantrekkelijk pakket op tafel om tot een sterk sectoraal akkoord te komen, maar kwamen de vakbonden net voor het sluiten van een akkoord op de proppen met bijkomende eisen rond een coronapremie.

"Een klap in het gezicht", zo zei Essenscia zondag nog. "We hebben de vakbonden een concreet voorstel gedaan met significante verbeteringen voor de arbeiders en bedienden uit de chemie en life sciences. Dat vraagt van onze bedrijven maximale inspanningen binnen het kader dat daarvoor op interprofessioneel niveau is vastgelegd", zei secretaris-generaal en directeur sociaal beleid Koen Laenens.

"Voor de vakbonden bleek dit voorstel jammer genoeg onvoldoende en kwamen ze net voor het sluiten van een akkoord op de proppen met bijkomende eisen rond een coronapremie", aldus Laenens. Concreet vragen de bonden voor dit jaar een coronapremie van 250 euro. “Dat is een waardering voor het moeilijke werk dat alle werknemers gepresteerd hebben in coronatijden”, zegt Koen De Kinder van ACVBIE.