Verdubbeling bezwaarschriften tegen windmolens in Gingelom

Limburg Win(d)t wil 3 windmolens bouwen in de buurt van Montenaken vlakbij Gingelom. Bij een eerste aanvraag adviseerde de gemeente negatief omdat de turbines te dicht bij de dorpskern van Gingelom zouden komen te staan. En dat is in de tweede aanvraag niet veranderd. Ook nu kwamen er heel wat bezwaarschriften van omwonenden binnen.