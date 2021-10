Veronique Lenaers bouwt eigen balletstudio in het groen, met buitenzaal: "Veel buiten gedanst tijdens corona"

Stad Genk betaalt mee aan een splinternieuwe danschool voor Company V in de Windekesstraat. “Na 27 jaar lesgeven doet het deugd om erkend te worden met een eigen plekje”, zegt Veronique Lenaers. Haar balletschool groeide de voorbije jaren uit tot een gerenommeerde instelling met studies op hoog niveau. "Op dit moment geven we les in vier verschillende studio’s die we huren. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheden en de locaties liggen op een eindje van elkaar. Ouders met meerdere kinderen moeten nu van de ene naar de andere danszaal rijden. De nood aan een eigen plek was hoog.”