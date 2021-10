Dit eindejaar weer schaatspret op verschillende ijspistes in Limburg

In Maaseik komt vanaf 1 december op de markt een schaatspiste met een winterbar. In Sint-Truiden en Genk is er ook een combinatie van een schaatspiste met een kerstdorp. Bree en Beringen leggen de nadruk op de schaatspiste: in Bree op het Vrijthof en in Beringen op Be-Mine. In Lommel is er alleen een kerstmarkt, op 18 en 19 december. En vorige week maakte de stad Bilzen bekend dat er weer Dickensdagen zijn, maar dan wel in een ander jasje: het wordt een wandeling met onderweg lichteffecten en kleine scenes met figuranten.