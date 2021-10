Welke vluchten worden duurder door nieuwe vliegtaks? Actieradius wordt misschien vergroot van 500 naar 750 kilometer

In het scenario met een actieradius van 500 kilometer wordt vooral Brussels Airport getroffen, waar er meer korte vluchten vertrekken. Nogal wat passagiers vliegen van daaruit naar grote luchthavens als Amsterdam, Londen of Frankfurt waar ze een aansluiten langeafstandsvlucht nemen.

Als de actieradius wordt uitgebreid naar 750 kilometer komen ook vakantievluchten naar bijvoorbeeld Oostenrijk of Noord-Italië in het vizier. Dat heeft dan gevolgen voor wie bijvoorbeeld naar Innsbruck vliegt voor een skivakantie of naar Milaan voor een citytrip. Dergelijke vluchten vertrekken ook vanop regionale luchthavens.

Dan is er ook de kwestie van wie hoeveel betaalt: iedereen gelijk voor de wet of toch een hogere taks voor wie in business class vliegt?