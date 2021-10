Rapper Kanye West heet voortaan officieel "Ye". Welke artiesten kozen nog voor een andere naam?

West had toen net een album uitgebracht met als titel "Ye." Ye is niet alleen een afkorting van zijn naam, maar heeft blijkbaar ook een religieuze betekenis. Zo vertelde de rapper het alleszins in een radio-interview over het album. "Ik denk dat ye het meest gebruikte woord is in de bijbel, en in de bijbel betekent het jij", zei hij. "Dus ik ben jij, ik ben ons, het is ons. Het ging van Ik ben Kanye, wat ik ben de enige betekent, naar gewoon ye. Gewoon een reflectie van ons goede, ons slechte, ons verwarde, alles."