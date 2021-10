Wolk met gassen van vulkaan Cumbre Vieja op La Palma trekt over België: kan dat gevaarlijk zijn?

Dat zwaveldioxide is transparant zoals zuurstof. We kunnen het niet zien, maar wel ruiken als het in sterke(re) mate aanwezig is in de lucht. Het wordt ook door de mens uitgestoten, o.a. door de industrie of in raffinaderijen bij de verbranding van zwavelhoudende fossiele brandstoffen zoals kolen of olie.



De wolk die de Cumbre Vieja uitstoot, beweegt zich voort afhankelijk van de windrichting om daarna meer en meer uit te rafelen. Vandaag passeerde hij boven België, maar een groot probleem was dat niet, zegt Van Gent: "Schadelijk is het alleen in grote hoeveelheden, en als je er langere tijd aan wordt blootgesteld. Vandaar de waarschuwingen voor mensen die dicht bij de vulkaan wonen. Maar na enkele dagen in onze atmosfeer drijft het uit elkaar."

