100 vacatures in Limburg voor verzorgenden: "We vissen in dezelfde vijver"

Maar er is een tekort aan verzorgend personeel, ook in Limburg: "We hebben nu een 100-tal openstaande vacatures in Limburg", gaat Berteloot verder. "Dat komt omdat we nood hebben aan nieuwe mensen onder meer door de vergrijzing van het zorgpersoneel. Daarnaast is er een groei van ons aanbod waardoor we nieuwe mensen nodig hebben. En het is ook zo dat alle zorgsectoren op zoek zijn naar personeel, en dat betekent dat we met z'n allen in dezelfde kleine vijver aan het vissen zijn naar goede en gemotiveerde medewerkers."