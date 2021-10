25 jaar na de Witte Mars: "De maatschappij was geraakt in het diepste van haar hart: het kind"

Een manifestatie van dergelijke omvang hebben we sindsdien niet meer gezien. "Die steun heeft dan ook veel voor ons betekend. Je moet weten, op het ogenblik dat An en Eefje verdwenen waren, stonden we zo goed als alleen. Toen we aangifte gingen doen, bij de politie in Hasselt, werden we heel goed opgevangen. In Brugge heel wat minder, daar dachten ze dat de meisjes stappen waren. Stilaan zijn we zelf de touwtjes in handen gaan nemen, affiches gaan maken, zoekacties gaan houden, ... zo is dat gegroeid en hebben veel mensen ons geholpen, waar we trouwens heel dankbaar voor zijn. Het orgelpunt was dan die Witte Mars, waar zovele mensen nog eens getoond hebben dat ze meevoelden, dat ze achter ons stonden. En dat de maatschappij geraakt was in het diepste van haar hart, en dat is aan het kind."