Graven van 1.000 jaar oud met menselijke vormen ontdekt in Brugge, oudste archeologische opgraving ooit voor de stad

Het graf ziet er dan wel niet zo spectaculair uit als een beschilderde grafkelder, toch is het van een grote archeologisce waarde. Het is één van de eerste keren dat dit soort graf in Brugge ontdekt is. Volgens een eerste schatting zijn de graven zo'n 1.000 jaar oud en daarmee behoren ze tot de oudste opgravingen, die er ooit in Brugge gevonden zijn. "Helaas is er geen enkel graf volledig bewaard gebleven", zegt Dirk De fauw, burgemeester van Brugge (CD&V). "Op het Onze-Lieve-Vrouwekerkhof Zuid werden er daarna nog veel mensen begraven, waardoor heel wat van die graven stuk zijn. Het graf dat ze vanaf het bekken tot aan het hoofdeinde hebben teruggevonden, is het best bewaard gebleven."