Artsen en patiënten klagen in open brief slechte infrastructuur MS-kliniek aan: "Met een brancard patiënten uit te kleine kamers halen"

“De kamers zijn heel klein, dat betekent dat de bedden niet uit de kamers geraken”, zegt hoofdarts Tom Meurrens. “Dat wil dus zeggen als er iemand echt bedgebonden is, dan moeten we die persoon met een brancard naar buiten brengen.” Ook het persoonlijk comfort is er ver te zoeken: “Heel wat kamers hebben niet eens een eigen douche. Daar is de badkamer beperkt toe een lavabo en een toilet in een te kleine ruimte, en dat is niet wat hoort in een fatsoenlijk revalidatieziekenhuis wat wij absoluut willen zijn.”

(lees verder onder de foto)