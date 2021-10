Priester van 58 uit Arendonk in verdenking gesteld voor betasting van verschillende kwetsbare mensen

De priester werd - na zijn verhoor vanmorgen door de onderzoeksrechter - vrijgelaten onder zeer strenge voorwaarden. "Wat die voorwaarden precies zijn, is deel van het geheim van onderzoek", aldus advocaat Bart Vosters, die de priester bijstaat. "Zijn verklaringen en zijn visie op de feiten, daar kan ik nu niets over zeggen in belang van het onderzoek. Ook kan ik niet zeggen wat de precieze aantijgingen zijn. Maar ik wil benadrukken dat het gaat over meerderjarigen, wat niet wegneemt dat als de feiten bewezen worden, dat ook zeer ernstig is." Ook het parket laat weten dat het gaat over meerderjarigen, maar stelt wel dat het over "kwetsbare personen" gaat.