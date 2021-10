Betonpomp van 36 ton kantelt op woning in Gooik

De buren waren net van plan om te ontbijten toen het ongeval gebeurde. "Plots werden we opgeschrikt door een hevig gedaver", zegt buurman Herman Neukermans. "We sprongen wel een meter hoog. We gingen eerst aan het raam kijken en trokken toen naar buiten waar ik de arm in de tuin zag liggen. De gevelstenen zijn beschadigd en ook de roofing van het platte dak is omhoog gekomen." Herman neemt de chauffeur niets kwalijk. "De man was helemaal over zijn toeren. Ik zou niet in zijn plaats willen zijn. Zoiets doe je niet met opzet."