Brandweer in Gent, Dendermonde en Aalst kan je vragen te filmen wanneer je brand meldt, om vuur in te schatten

Je hoeft niet uit jezelf te filmen, de brandweer zal er zelf naar vragen als dat nodig is. "Wanneer wij een oproep doorgestuurd krijgen via de noodcentrale 112, en het lijkt ons nodig om beelden te zien, dan bellen wij zelf terug naar de originele oproeper", verduidelijkt Sam Gydé van de dispatching bij brandweerzone Centrum. "Wij vragen die persoon dan of die over een smartphone beschikt en het ziet zitten om beelden te maken. Als die persoon daarmee instemt, sturen wij een link door via sms of e-mail. Via die link kan je dan rechtstreeks beelden doorsturen van jouw camera naar ons systeem. Je hoeft zeker niet over een speciale applicatie te beschikken."