Conservator Schulensbroek meet schade op na overstromingen in juli: "Nauwelijks jongen van Grauwe Klauwier"

Uit metingen van de Vlaams Milieumaatschappij (VMM) blijkt dat het water dat in juli in het wachtbekken van het Schulensmeer terecht kwam, van heel slechte kwaliteit was. "Dat was niet alleen water van de Demer", gaat Rymen verder. "Door de overstorten is er ook veel vervuild water van woongebieden en industrieterreinen in het wachtbekken terecht gekomen." Door de afzetting van een grote hoeveelheid slib is er nog altijd geen leven in de Houwersbeek. "Door de smurrie is die beek biologisch dood, daar kan niets in leven."