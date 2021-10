Nieuwe coronamaatregelen in Wevelgem en Zwevegem na broeihaarden in scholen

Het gemeentebestuur is nog voorzichtig om extra maatregelen te nemen. “We beslisten om de netoverschrijdende pedagogische studiedag online te laten doorgaan" zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). "We hebben ook aan alle ouders gevraagd om op deze woensdagmiddag te proberen vermijden om groepen te mengen. Straks beslissen we op het schepencollege of we de buitenschoolse activiteiten volledig gaan verbieden of niet.”

Zwevegem verbiedt wel al de buitenschoolse activiteiten voor alle leerlingen van de Vrije Basisschool van Otegem. Die school ging vanmorgen dicht, omdat een 25-tal leerlingen en leerkrachten corona hebben, op een totaal van ruim 150. De leerkrachten zullen proberen digitaal les tegeven.

Om te proberen de besmettingen beperkt te houden, heeft het gemeentebestuur beslist dat de kinderen van de basisschool in Otegem voorlopig geen buitenschoolse activiteiten meer mogen doen. "We kiezen voor een soort van afkoelingsperiode", zegt burgemeester Marc Doutreluingne (Lijst Burgemeester). "De kinderen van Otegem kunnen bijvoorbeeld niet meer naar het voetbal of naar de Chiro gaan.”