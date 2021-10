Eetfestijnen en fuiven komen nipt op tijd voor veel jeugdbewegingen: "Nog geen drama's, maar de reserves zijn op"

Al wordt het soms heel erg druk voor de leidingploeg en is het contrast met vorig jaar wel erg groot. "Er wordt weer verwacht dat er fuiven worden georganiseerd, tegelijk worden weer wekelijkse activiteiten en weekends verwacht. We moeten er wel over waken dat dit behapbaar blijft", zegt Benjamin Verhegge van de nationale KSA-leiding. "We mogen trouwens trots zijn op onze jongeren, want valt niet te overschatten hoe moeilijk de voorbije periode was."