Dag van de Zorgkundige, maar woonzorgcentra kampen met ongezien personeelstekort

Staes leeft enigszins op hoop, omdat veel studenten voor een job in de zorg kiezen, “maar het duurt natuurlijk een tijd voor zij op de arbeidsmarkt komen”. Ook financieel zit er beterschap aan te komen, want in het laatste Vlaamse interprofessioneel akkoord is overeengekomen dat er 150 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de ouderenzorg.

“Concreet betekent dit een loonsverhoging voor het personeel en kunnen de woonzorgcentra meer personeel aanwerven. Maar we stellen vast dat dat extra personeel er niet is en dat leidt tot een war for talent, waarbij werkgevers zoeken naar de parels in de woestijn”, zegt Staes.