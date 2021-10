Vrachtwagen met paarden belandt in gracht in Berlaar

Aan de Bastijnstraat in Berlaar is vanmorgen een vrachtwagen met paarden in een gracht beland. De wagen reed op een smalle zijweg en schoof plots van de baan af. Daarop kantelde de wagen, die in totaal 10 ton weegt, redelijk diep tot in de gracht.

Er zaten nog drie paarden in de trailer, die één voor één gered werden door de brandweer. Er kwam ook een dierenarts ter plaatse voor een eerste onderzoek. Die kon vaststellen dat de dieren niets hadden gebroken. Bij later onderzoek bleek dat ze enkel schaafwonden hadden en geen inwendige verwondingen.