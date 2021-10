Duizenden mensen in Bangladesh betogen tegen geweld tegen de hindoe-minderheid

De betoging komt na een golf van aanvallen van radicale moslims tegen de hindoe-minderheid in Bangladesh. Dat was vooral het geval in Noakhali, een district in het zuidoosten van het land. Volgens de extremistische moslims hebben hindoes daar de Koran beledigd, maar het geweld zou vooral een reactie zijn tegen Durga Puja, een belangrijk hindoefestival dat nu wereldwijd wordt gehouden. Bij het geweld zouden honderden huizen en tempels verwoest zijn en zeker zes mensen zijn gedood.

De politie heeft meer dan 450 verdachten van de rellen opgepakt. Het zou gaan om de zwaarste interreligieuze rellen sinds het aan de macht komen van huidig premier Sheikh Hasina in 2009. Volgens de politie is het geweld vooral opgestookt via sociale media. (Lees verder onder de foto).