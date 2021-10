Egypte benoemt voor het eerst 98 vrouwen tot rechter bij Raad van State

"Ik ben zo trots dat ik ben benoemd tot rechter bij de Raad van State. Het is een eer om deel uit te maken van de administratieve rechterlijke macht", zei Reem Moussa, een van de pas beëdigde rechters.



Tijdens de viering in de hoofdstad Caïro werden gisteren 98 vrouwelijke rechters beëdigd voor de opperrechter van de Staatsraad. President al-Sisi had in maart opgedragen om de Staatsraad en het Openbaar Ministerie, ook toegankelijk te maken voor vrouwen. Daarnaast riep de president vrouwen toen op om zich kandidaat te stellen.