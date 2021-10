Internationale studenten zitten op hotel in Gent, omdat er te weinig koten zijn

De 32 studentenkamers liggen op een aparte gang in het hotel. "Alle studenten slapen op één gang, die volledig afgesloten is van de rest van het hotel. Op die manier is er geen overlast voor andere hotelgasten", verduidelijkt Van Parijs. Al betekent dat niet dat de studenten volop kunnen feesten. "We vangen vooral masterstudenten op. Dat was wel de voorwaarde: dat het om studenten zou gaan met een zekere maturiteit. Dus geen beginnende studenten."

Ondertussen verblijven de studenten al 2 maanden in het hotel. "En dat valt reuze mee", vindt Van Parijs. "Het verloopt harmonieus tussen de studenten, de gasten en het personeel. We mogen zeker niet klagen. Maar de studenten zeker ook niet. Het is voor hen ook een unieke kans om op zo'n mooie kamer te mogen blijven. En er zijn speciale voordelen voor hen. Zo krijgen ze een aangepaste prijs voor het ontbijt en ook hun ouders krijgen korting op een hotelkamer, mochten ze hier op bezoek willen komen."