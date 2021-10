Sarcofaag, kostuums, huizen, museum, grafkapel of kathedraal: kies zelf welk erfgoed eerste Erfgoed Challenge wint

In de aanloop naar 2030, waarin we de de 200ste verjaardag van België vieren, wil het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) via de Erfgoed Challenge elk jaar minstens één erfgoedschat opnieuw doen schitteren. Voor deze eerste editie heeft het KIK zes uiteenlopende kandidaat-winnaars geselecteerd, uit verschillende periodes en plaatsen.