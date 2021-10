Europa selecteert woonwijk Nieuw Texas en tuinwijk Waterschei in Genk als proeftuin voor energieproject

Naast de steden Tartu (Estland) en Pamplona (Spanje) selecteerde Europa Genk als unieke testsite voor het oPEN Lab project: een gerenommeerd Green Deal-project van 20 miljoen euro. “Positieve energiewijken produceren meer energie dan ze verbruiken door een combinatie van energiebesparende maatregelen en efficiënt gebruik van lokaal opgewekte duurzame energie”, zegt Daan Six van EnergyVille. "We hebben middelen gekregen van Europa om dertig woningen te voorzien van toestellen zoals zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Het enige dat we van participerende bewoners vragen is om zich min of meer experimenteel op te stellen. We willen de energietransitie samen met hen onderzoeken.”