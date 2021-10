Ex-Rode Duivel Stéphane Demol krijgt boete en jaar rijverbod nadat hij betrapt werd zonder alcoholslot

Demol zelf vertelde aan de politierechter dat hij die dag zijn vader was gaan helpen. Zijn vader was samen met hem naar de garage gereden om een nieuwe batterij voor z'n auto te kopen, maar onderweg vielen ze weer stil. En omdat zijn vader 82 jaar is, wou hij hem enkel helpen door zelf de wagen veilig te parkeren aan de overkant van de weg. Precies op dat moment kwam de politie langs.