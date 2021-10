Fitnesscentra in Vlaamse Rand zien meer bezoekers na invoering Covid Safe Ticket in Brussel

JIMS heeft zes vestigingen in het Brussels Gewest en twee in de Vlaamse Rand, in Groot-Bijgaarden en Vilvoorde. "Als we de bezoekersaantallen van de afgelopen week bekijken, zien we dat die in de vestigingen in de Vlaamse Rand gestegen zijn met 15 procent. In onze Brusselse vestigingen zien we een daling met 21 procent", zegt CEO Francis Ottevaere.

"Het gaat om zeer voorlopige cijfers op basis van één week, maar er zijn toch duidelijke tendenzen zichtbaar", vindt Ottevaere. "Het gaat om drie soorten van klanten. Een eerste groep bestaat uit Brusselse mensen die nog niet volledig gevaccineerd zijn. Zij kunnen nog geen Covid Safe Ticket krijgen en wijken dus voorlopig uit naar onze vestigingen in Vlaanderen. Een tweede groep bestaat uit mensen die geen vaccin willen en die dus naar Vlaanderen komen om gewoonweg de Brusselse regelgeving te omzeilen. Een derde groep bestaat uit mensen die hun abonnement hebben bevroren en dus even wegblijven uit de clubs."