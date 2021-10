Gemeente Berlaar blij met komst padelclub Niels Destadsbader: "We dachten eerst dat het een grap was"

In augustus vertelde Niels Destadsbader voor het eerst over zijn plannen om te investeren in padel. Hij deed dat in het Eén-programma "Vlaanderen herleeft" van Eric Goens over de doorstart van de muzieksector na de coronacrisis. Nu is het ook duidelijk waar Niels zijn eerste padelclub zal openen: Berlaar.



Daar zijn ze heel blij met de plannen van de zanger. Toch geloofde de schepen van Sport in Berlaar er in eerste instantie niets van. "We kregen plots telefoon van Niels Destadsbader die graag een afspraak wilde in de raadszaal. Eerst dachten we dat het een grap was. Maar toen hij ook echt kwam opdagen, wisten we dat hij het serieus meende", vertelt Jan Hendrickx, de schepen van sport (NV-A) in Berlaar op Radio 2 Antwerpen.