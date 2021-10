Gentse en Zeeuwse haven gaan nog nauwer samenwerken: "Hulpdiensten goed afstemmen op elkaar"

In de Gentse fusiehaven North Sea Port gaan de Gentse en de Zeeuwse hulpdiensten beter samenwerken. Dat is nodig voor als er incidenten gebeuren in het grote havengebied. "Als hulpdiensten aan beide kanten zie je nu nog dat iedereen zijn eigen afspraken volgt, maar ook zijn eigen werkwijze en gewoontes", klinkt het bij Johan Bresseleers van North Sea Port.