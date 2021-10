Gentse haven opent eerste grenscontrolepost voor dierlijke producten

"Tot nu toe moest de veterinaire invoercontrole op dergelijke producten gebeuren in havens zoals Antwerpen, Rotterdam, Zeebrugge of Calais, ook al waren de producten bestemd voor lokale klanten", verduidelijkt CEO Daan Schalck. "Daarna werden die goederen dan over de weg naar Gent getransporteerd. Dat hoeft dus niet langer. We hebben er ook bewust voor gekozen om douane en FAVV op een en dezelfde locatie onder te brengen. Dat is efficiënter. Op die manier kunnen we een betere service leveren aan onze klanten."

Schalck schat dat er dagelijks een tot twee containers gecontroleerd zullen worden die anders in Antwerpen of Zeebrugge moesten gecontroleerd worden. "Dat gebeurt voor alle duidelijkheid steekproefgewijs. Niet elk pakje in elke container wordt gecontroleerd."