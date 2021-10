Britse koningin Elizabeth II (95) moet trip naar Noord-Ierland uitstellen door gezondheidsproblemen

Het paleis meldt verder dat de reis hopelijk in de toekomst opnieuw kan worden ingepland. "Hare Koninklijke Hoogheid is optimistisch, maar wel teleurgesteld dat ze niet naar Noord-Ierland kan reizen. Ze brengt haar warmste wensen over aan de bevolking van Noord-Ierland, en kijkt ernaar uit om in de toekomst een bezoek te brengen."

Gisteren was de Queen nog aanwezig op een receptie voor de Global Investment Summit in Windsor Castle, Engeland, samen met de Britse premier Boris Johnson.