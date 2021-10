Nieuw rapport slaat alarm: klimaatverandering bedreigt 118 miljoen Afrikanen tegen 2030

Het rapport over de klimaattoestand in Afrika waarschuwt voor de impact van smeltende gletsjers in drie gebergten: het bergmassief Kilimanjaro in Tanzania, het Rwenzori-gebergte op de grens tussen Congo en Oeganda en de berg Mount Kenya in Kenia. Als het ijs op dit tempo blijft smelten, zullen de gebergtes tegen 2040 droog zijn. Dat is slecht nieuws voor de lagergelegen dorpen. De gletsjers zorgen immers voor waterstromen naar die bevolkte gebieden.