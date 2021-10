Antwerps parket en politie waarschuwen voor phishing: "Oplichters slaan weer vaker toe"

Het Antwerps parket lanceert samen met alle politiezones in de provincie een campagne om te waarschuwen voor phishing. Meer precies richten ze nu de aandacht op het fenomeen van whaling, waarbij geld wordt ontfutseld via Whatsapp. "Samen met alle lokale politiezones en de federale politie bundelen we de krachten, want het probleem duikt weer vaker op", vertelt Kristof Aerts van het parket op Radio 2 Antwerpen.