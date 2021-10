Volop herfst en toch hangen de bladeren op veel plekken nog aan de bomen: hoe komt dat?

Wij associëren de herfst met mooie kleuren en vallende bladeren. Toch zien we nog overal bomen waarvan de bladeren nog aan de takken hangen. Volgens Koen Es van de plantentuin in Meise is dit niet abnormaal. "Het is vaak een misvatting bij de mensen. Wij denken dat de herfst in oktober er al is, maar de mooiste kleuren en meeste bladval treden pas op tegen eind oktober, begin november."