Huisartsen en eerstelijnszones in Limburg kunnen vele coronatests niet aan: "Strategie moet aangepast worden"

"Ik denk dat we nu niet moeten doen alsof er geen covid meer is", gaat Hendrix verder. "Elke keer wanneer het ergens kermis is geweest, stijgt het aantal besmettingen. We zien dat in Hoeselt en nu ook in Oudsbergen. Dus gebruik je gezond verstand en hou afstand op drukke plaatsen of draag een mondmasker. Nu krijgt het virus te veel kans om zich te verpreiden. En naar de kinderen toe is dat niet eerlijk. Want van kinderen weten we heel goed met wie ze in contact zijn gekomen. Bij de volwassenen die naar de kersmis of feestjes gaan is dat niet het geval."