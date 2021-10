Israël heeft plan klaar om moorden in Arabische gemeenschap te bestrijden

Sinds begin dit jaar zijn er in de Israëlische Arabische gemeenschap al 102 moorden gepleegd. Dat leidt tot bezorgdheid want de minderheid in het land zegt al langer slachtoffer te zijn van discriminatie.

Het laatste slachtoffer is een 26-jarige man uit Umm al-Fahm, een stad met 50.000 inwoners in het noorden van het land, die woensdag om het leven kwam nadat de auto waarin hij zat onder vuur was komen te liggen.

Enkele uren later kondigde de Israëlische premier Naftali Bennett aan dat hij de versterking van de grenspolitie had bevolen om "de criminaliteit in Arabische gemeenschappen te helpen bestrijden".