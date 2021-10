Mediafenomeen Kim Kardashian hielp bij toeval langlopende zaak over gestolen sarcofaag op te lossen

Kardashian had wellicht geen idee dat een foto van haar in 2018, naast een gouden kist in het Metropolitan Museum of Art in New York, zou helpen om eindelijk het mysterie op te lossen van een gestolen sarcofaag.

De sarcofaag in kwestie werd tijdens de Arabische Lente in 2011 uit Egypte gestolen. Het kunstwerk kwam terecht bij een frauduleuze Franse antiquair, die de sarcofaag aanbood bij het Metropolitan Museum of Art in New York, en het museum er met valse documenten ervan overtuigde dat hij de sarcofaag legaal had gekocht. Het museum telde daarop maar liefst 4 miljoen dollar (bijna 3,5 miljoen euro) neer voor de sarcofaag. De oplichter is ondertussen aangeklaagd voor fraude en het witwassen van geld.