Kraanvogels Gru en Dru die in Vallei van de Zwarte Beek zijn geboren, zijn samen met hun ouders weggevlogen

Het was groot natuurnieuws deze lente, de geboorte van de twee jonge kraanvogels Gru en Dru. Christophe Van Ackere van Natuurpunt reageerde toen opgetogen: "Dit is een mijlpaal voor het natuurbehoud in Vlaanderen. Dit is een mythische soort die terug is in Vlaanderen en in België. In de literatuur vinden we terug dat het vorige broedgeval al dateert van minstens 200 jaar geleden."

De kraanvogels zijn voor het laatst met z'n vieren gezien begin september. Dat komt overeen met het tijdstip van vertrek van de twee oudervogels in 2020. Toen maakte het koppel namelijk ook al een nest in datzelfde gebied, maar werden er geen jongen geboren.