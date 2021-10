Krijtbord van wereldberoemde wetenschapper Stephen Hawking te zien op KNAL! Festival in Leuven

"Deze tentoonstelling in Leuven vertelt het verhaal van de moderne kosmologie, de manier waarop we als wetenschappers naar het heelal hebben leren kijken", zegt Hertog. "Dat begint bij Albert Einstein in 1915, en daarna gaat het verder via de Leuvense astronoom Georges Lemaîtres tot het werk van Stephen Hawking. We vertellen dat verhaal aan de hand van zowel kunstvoorwerpen als wetenschapsobjecten." Je kan de tentoonstellingen nog tot midden januari bekijken in de universiteitsbibliotheek van Leuven en in het Museum M.