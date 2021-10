Oplegger met kraan botst tegen kusttram in Blankenberge, niemand raakt gewond

Het ongeval gebeurde in de De Smet De Naeyerlaan in Blankenberge ter hoogte van het Leopoldpark. De oplegger wilde uit de IJzerstraat manoeuvreren, maar zag de kusttram niet aankomen, waardoor ze tegen elkaar botsten. De materiële schade van het ongeval is groot. Niet alleen de tram is zwaar beschadigd, maar door het ongeval werd ook een hoekpand op de De Smet De Naeyerlaan geraakt.

De Lijn reageert vooral opgelucht dat er niemand gewond raakte en dat het enkel bij materiële schade bleef. "Er zal de hele middag nog hinder zijn", vertelt Van der Sype van De Lijn. "Momenteel rijdt de kusttram in Blankenberge over 1 spoor, maar dat zorgt voor heel wat vertragingen." De beschadigde tram zal de hele middag nog blijven staan in Blankenberge, zodat de politie de nodige onderzoeken kan uitvoeren.