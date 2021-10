Lekkende vrachtwagen op E19 in Minderhout, Civiele Bescherming tapt bijtend goedje over

Op de E19 in Minderhout is een vrachtwagen vanmiddag beginnen te lekken toen die bruusk moest remmen. De vrachtwagen was geladen met een bijtend product, dat moet worden overgepompt. De vrachtwagen is daarvoor naar de parking langs de E19 verplaatst. Die is uit veiligheidsoverwegingen afgesloten voor het verkeer. Niemand raakte gewond.