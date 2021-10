Manchester City-fan uit Ninove in levensgevaar na agressie op snelwegparking: vijf personen opgepakt

Op de snelwegparking in Drongen, bij Gent, werd gisterenavond een zwaargewonde man aangetroffen. Het slachtoffer, een 63-jarige man uit Ninove, werd aangevallen toen hij na de voetbalwedstrijd tussen Manchester City tegen Club Brugge eten gingen halen in de winkel van de snelwegparking. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. De man verkeert in levensgevaar.

De politie heeft intussen 5 verdachten opgepakt. Het zou gaan om supporters van Club Brugge. "De eerste vaststellingen wijzen alvast in die richting", verklaart het parket. "Want de confrontatie gebeurde nadat de verdachte de sjaal van Manchester City van het slachtoffer had afgenomen."