Meerdere doden en gewonden bij een zware bomaanslag de Syrische hoofdstad Damascus

Zulke bomaanslagen zijn de laatste jaren zeldzaam geworden, sinds het Syrische leger weer de controle heeft over de hoofdstad. De burgeroorlog in het land heeft de voorbije tien jaar al aan meer dan 350.000 het leven gekost, meer dan de helft van de Syrische bevolking is ontheemd, waarvan 5 miljoen Syriërs die het land zijn uitgevlucht. Voor hen blijft terugkeren heel gevaarlijk, schrijft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch net vandaag in een nieuw rapport. Wie terugkeert naar Syrië riskeert opsluiting, foltering of te worden vermoord door de Syrische regering of aanverwante milities.