Minister Vandenbroucke waarschuwt: "Vierde coronagolf is begonnen, cijfers zullen komende dagen fors stijgen"

Volgens de minister zal er een einde komen aan de coronacrisis, maar het einde is nog niet aangebroken. "We moeten ons schrap zetten. Er is ook enige ongerustheid over het samengaan van het griepseizoen en het covidseizoen."



Het verplichten van het vaccin voor mensen die werken in de zorgsector zal er komen. Als het van Vandenbroucke afhangt nog voor Kerstmis. "De wettekst is in een eerste versie gegoten. Daar gaan we nog even over nadenken en dan wordt die voorgelegd aan de regering. Ik hoop dat de wet voor Kerstmis wordt gestemd, maar ik ben er niet zeker van dat dat zal lukken."

De minister besluit: "Ik kan mij niet inbeelden dat er komende zomer nog mensen zullen werken in de zorg die niet gevaccineerd zijn."