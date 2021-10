Nederlandse voetbalbond ziet toename agressie na corona: "Nu al meer stadionverboden dan normaal"

Het gaat in Nederland niet alleen om fysiek, maar ook om verbaal geweld en andere incidenten. "Wat we dit seizoen opvallend meer zien, is dat mensen plastic bekers met bier of andere voorwerpen op het veld gooien, richting de spelers", zegt Paulsen. "We hebben ook vastgesteld dat het probleem niet alleen in het voetbal, maar ook op andere plekken in de samenleving terug te vinden is. Er is echt veel agressiviteit en er zijn veel mensen die gaan rellen tegen de politie."