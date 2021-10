Nieuw fietspad langs de Hasseltweg en Genkersteenweg: "Een erg belangrijke fietsverbinding"

Samen met Genks burgemeester Wim Dries (CD&V), Hasselts schepen Laurence Libert (Open VLD) en Hasselts schepen Rik Dehollogne (N-VA) heeft minister Peeters het dubbelrichtingsfietspad langs de N75 Hasseltweg en Genkersteenweg woensdagvoormiddag ingefietst. “Het gaat om een erg belangrijke fietsverbinding, alleen al om het feit dat veel scholieren naar school gaan in Bokrijk”, duidt de minister. “Het betonnen fietspad werd tot en met de fundering opgebroken en in asfalt heraangelegd over een afstand van 6 kilometer. Waar het fietspad nog goed was, zijn er lokale betonherstellingen uitgevoerd.”