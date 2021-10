Nieuw record voor de bitcoin: cryptomunt is voor het eerst meer dan 65.000 dollar waard

De bitcoin heeft een nieuw record bereikt en is nu voor het meer dan 65.000 dollar waard. In juni dook de koers van de bitcoin nog onder de symbolische grens van 30.000 dollar, in april werd dan weer het vorige record van net geen 65.000 dollar genoteerd.

Het record nu komt er door de lancering van een nieuw investeringsfonds op Wall Street dat van de Amerikaanse beurswaakhond de toestemming kreeg om de koers van de bitcoin te volgen. Beleggers kunnen zo profiteren van de waardestijgingen zonder zelf bitcoins te bezitten.