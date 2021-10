November is een hele maand lang VRT Boekenmaand

De VRT trekt in november resoluut de boekenkaart: met drie in het oog springende programma’s en nog een aantal kleinere initiatieven zet de VRT een maand lang extra in op boeken.

Vanop LEES! Het Boekenfestival in Antwerp Expo (waar vroeger de Boekenbeurs plaatsvond) presenteert Tom De Cock de marathonuitzending Boekathon op Eén en VRT NU. Vanop dezelfde plek loopt vijf dagen lang het programma Radio 1 Boekenfeest. En dan is er ook nog De Voorleesclub, een programmaatje op Eén en VRT NU waarin bekende mama’s opa’s, tantes of nonkels voorlezen uit een kinder- of prentenboek.