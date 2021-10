Ontploffing bij ArcelorMittal: geen gewonden en geen gevaar voor buurt

Rond 11.30 uur gebeurde een ontploffing bij ArcelorMittal Gent aan de John F. Kennedylaan. De explosie vond plaats in het stoomketelhuis in de zone van de hoogovens, zegt Cornelis. "De installatie werd ondertussen veiliggesteld. Er zijn geen slachtoffers en er is geen gevaar voor de omwonenden."

"Er wordt onderzocht wat de oorzaak is van het incident en hoe we het in de toekomst kunnen voorkomen", gaat Cornelis verder. Over de schade is momenteel nog geen duidelijkheid, maar er is geen impact op de productie. "We beschikken over drie ketels waarvan er telkens twee in dienst zijn."